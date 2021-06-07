Три проекта Тюменской области отмечены дипломами всероссийского конкурса "Вектор детства"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Три проекта Тюменской области отмечены дипломами конкурса лучших региональных практик, который прошел в рамках I Всероссийского форума "Вектор детства" в Кемерово.

В номинации "Поддержка детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, диплом достался Дворцу творчества и спорта "Пионер" за проект "Параклаймбинг". Это дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности по скалолазанию.

В номинации "Укрепление духовно-нравственных и традиционных семейных ценностей среди несовершеннолетних" награжден региональный проект областного поискового центра им. Артура Ольховского "Нам доверена память".

В номинации "Региональные модели повышения эффективности системы социальной поддержки детей и семей с детьми" отмечен проект регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" "Светофор" - новый инструмент оперативного выявления и изучения социальных рисков и угроз безопасности детей и семей.

В работе первого всероссийского форума "Вектор детства" приняли участие около 1,5 тыс. человек - представители власти, бизнеса и общественных организаций и семьи с детьми.