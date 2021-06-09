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В День России в Тюмени определят самую спортивную команду

Спорт, 08:51 09 июня 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Городская спартакиада "Я, Мы – Россия", приуроченная ко Дню России, пройдет в Тюмени в Комсомольском сквере 12 июня, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

Стартует мероприятие с музыкальной разминки, после чего команды пройдут спортивные точки. Тюменцев ждут различные спортивные соревнования: футбол, перетягивание каната, гиревой спорт, эстафета, настольный теннис, шашки, отжимания и физическая подготовка.

Стать участниками городской спартакиады могут все желающие старше 15 лет. Для этого необходимо собрать команду из восьми человек.

Команды, набравшие наибольшее количество очков, получат призы, медали и благодарственные письма. Кроме того, всем участникам вручат ленточки в цветах российского триколора.

Начало спартакиады "Я, Мы – Россия" в 12 часов 30 минут. Регистрация по ссылке.

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# День России , спартакиада

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