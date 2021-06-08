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В Тюмени улицу Уездную присоединяют к федеральной трассе

Экономика, 13:52 08 июня 2021

Дороги Тюменской области ВКонтакте | Фото: Дороги Тюменской области ВКонтакте

Строительно-монтажные работы по присоединению улицы Уездной к дороге Екатеринбург - Тюмень продолжаются. На объекте вынесены в натуру границы постоянной и временной полосы отвода, определены границы рубки зеленых насаждений и местоположения переустраиваемых инженерных сетей, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На участке дороги снят растительный грунт, демонтировано барьерное ограждение. В ближайшее время будут выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций. Необходим вынос существующего газопровода (диаметр трубы - 426 мм длиной 328 м), сетей связи (протяженностью 610 м) и части водопровода за пределы проектируемой автодороги.

Часть прокладки инженерных коммуникаций предусмотрена бестраншейным способом. Подрядчикам удалось сохранить более 800 зеленых насаждений.

Строительство продолжения улицы Уездной с выходом на трассу Екатеринбург - Тюмень позволит разгрузить часть транспортного потока, движущегося из районов новостроек на обход Тюмени, и обеспечит дополнительную транспортную доступность для жителей микрорайона Тюменская слобода.

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# ГУС Тюменской области , обход Тюмени , строительство дорог

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