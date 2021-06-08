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Следователи установят основную причину гибели пенсионера при пожаре в Тобольске

Происшествия, 13:20 08 июня 2021

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Основную причину гибели пенсионера при пожаре на ул. Зеленой в Тобольске 7 июня установят следователи.

"В ходе осмотра места происшествия на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина пожара в настоящее время устанавливается. Среди версий произошедшей трагедии – неисправность бытовых приборов", — рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, трагедия произошла ночью 7 июня. В ходе тушения пожара частного дома, на ул. Зеленой было обнаружено тело мужчины 1947 г. р.

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# пенсионеры , пожар , следователи

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