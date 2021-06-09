Известный доктор Ирина Кукарская может стать почетным гражданином Тюменской области

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Кандидатуру известного доктора Ирины Кукарской на присвоение звания "Почетный гражданин Тюменской области" предложил депутатам губернатор Александр Моор.

На заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению областной думы депутаты проголосовали единогласно.

Ирина Кукарская возглавляет Тюменский перинатальный центр, она доктор медицинских наук. Медицине отдала почти четыре десятка лет. Под ее руководством проходят уникальные операции, реализуются важные демографические проекты.

Под руководством Кукарской впервые в Тюменской области началась работа по развитию междисциплинарного взаимодействия при оказании медицинской помощи сложным пациентам в акушерстве и гинекологии. Она способствовала созданию дистанционных консультативных центров, которые сегодня функционируют на базе перинатального центра для оказания экстренной и неотложной анестезиолого-реанимационной, акушерской, неонатологической медицинской помощи и медицинской эвакуации.

Депутат Фуат Сайфитдинов отметил, что врачи стали героями времени, во время пандемии многие по-другому посмотрели на работу медиков. "Считаю, символично и ожидаемо, что звание "Почетный гражданин Тюменской области" будет присвоено доктору, под руководством которого даже в пик коронавирусной инфекции появлялись на свет малыши", - сказал он.