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Партия пенсионеров выступила за возврат к классической системе образования

Политика, 17:52 09 июня 2021

Фото: пресс-служба партии пенсионеров

Возврат к классической модели образования, где в центре стоял авторитет учителя, обеспечит развитие этой сфере. Об этом заявил председатель президиума центрального совета партии пенсионеров, доктор философских наук Владимир Ворожцов.

"На рубеже 19-20 веков роль и значение опыта старших начали уменьшаться. Появилась возможность читать самостоятельно книги или найти нужную информацию в интернете. Уменьшение роли людей старшего поколения в научном, политическом, практическом опыте оказалось связано с опытом социальным. Только возврат к классической модели образования, где в центре стоял авторитет и благосостояние учителя, его возможность развиваться, не отвлекаясь на бюрократическую волокиту и вмешательство в его работу внешних сил, обеспечит развитие в этой сфере. А партия пенсионеров приложит все усилия, чтобы на законодательном уровне способствовать социальному комфорту педагогов, их уверенности в завтрашнем дне и уважению в обществе", – заявил он.

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# Владимир Ворожцов , Партия пенсионеров

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