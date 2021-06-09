Партия пенсионеров выступила за возврат к классической системе образования

Фото: пресс-служба партии пенсионеров Фото: пресс-служба партии пенсионеров

Возврат к классической модели образования, где в центре стоял авторитет учителя, обеспечит развитие этой сфере. Об этом заявил председатель президиума центрального совета партии пенсионеров, доктор философских наук Владимир Ворожцов.

"На рубеже 19-20 веков роль и значение опыта старших начали уменьшаться. Появилась возможность читать самостоятельно книги или найти нужную информацию в интернете. Уменьшение роли людей старшего поколения в научном, политическом, практическом опыте оказалось связано с опытом социальным. Только возврат к классической модели образования, где в центре стоял авторитет и благосостояние учителя, его возможность развиваться, не отвлекаясь на бюрократическую волокиту и вмешательство в его работу внешних сил, обеспечит развитие в этой сфере. А партия пенсионеров приложит все усилия, чтобы на законодательном уровне способствовать социальному комфорту педагогов, их уверенности в завтрашнем дне и уважению в обществе", – заявил он.