На Урале откорректировали региональные стратегии в межнациональной сфере

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Обеспечение межнационального согласия в обществе, профилактика межнациональных конфликтов, формирование российской гражданской идентичности, ключевые задачи, решение которых требует системного подхода к национальной политике, единой вертикали ее реализации.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выступая на семинаре-совещании по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, которое он провел совместно с заместителем руководителя администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедовым.

"Важна объективная оценка ситуации, выявление резервов, анализ и распространение лучших практик в этой сфере. В УФО проведена корректировка региональных стратегий и программ в межнациональной сфере, в том числе в связи с принятием Стратегии противодействия экстремизму. Продолжена грантовая поддержка общественных объединений, реализующих проекты в области национальной политики. В целом проводимая работа помогает сохранить стабильность в межнациональной сфере", - отметил полпред главы государства.

Владимир Якушев обратил особое внимание на миграционную ситуацию, подчеркнув, что регионы УФО в силу объективных причин привлекательны для мигрантов. При этом, сказал полпред, необходимо четкое соблюдение миграционного законодательства. Ряд проблем сохраняется в сфере социально-культурной адаптации мигрантов. Это касается, в том числе, обучения детей приезжих, формирования у них уважения к культуре и традициям нашей страны. В то же время, было отмечено, что в регионах округа имеются эффективные практики адаптации мигрантов.

Межнациональное согласие невозможно без свободного этнокультурного развития народов России, включая сохранение родных языков, добавил Владимир Якушев. В УФО предпринимаются системные меры по реализации этого права. Однако важно оценить эффективность проводимой работы, изучить и распространять имеющий опыт.

"За прошедший период достигнуто качественное повышение эффективности управления и координации деятельности органов власти на всех уровнях, обеспечиваются единые подходы реализации государственной национальной политики и наблюдается положительная динамика оценки гражданами межнациональных отношений. Основной акцент следует сделать на меры по укреплению общероссийской гражданской идентичности", - заявил Магомедсалам Магомедов.

Кроме того, заместитель руководителя администрации президента РФ указал на важность дальнейшей системной работы по адаптации и интеграции мигрантов, на недопущение их анклавного существования.

Евгений Бабенко