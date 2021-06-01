В Тюменской области планируют начать первые жилищные проекты в рамках КРТ в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реализация конкретных жилищных проектов по комплексному развитию территорий до конца 2021 года начнется в Тюменской, Курганской и Свердловской областях.

Об этом на пресс-конференции 10 июня заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Активизация идет, думаю, в ближайшее время такие же конкретные проекты появятся и в других регионах. Но главное, чтобы за скоростью мы не потеряли качество", - сказал полпред.

Он отметил, что сейчас в регионах УФО ведется работа по принятию необходимых нормативных документов. При этом, полпред сделал акцент на том, что принятые нормативы должны быть качественными и тщательно продуманными.

Важным условием успешной реализации закона о комплексном развитии территорий он назвал совместную работу инвесторов и власти.

"Должна быть совместная работа. Расселить аварийный фонд и построить на его месте современное жилье, создать комфортную среду, доступную транспортную инфраструктуру – важно, чтобы все это совпало. Поэтому социальный аспект – люди, финансовый аспект – инвестор, а между ними должны встать муниципальные и региональные власти и выступить таким управленцем", - сказал он.

Закон о комплексном развитии территорий, направленный на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах России, принят в 2020 году. Он дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам - право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы.

Любовь Голышева