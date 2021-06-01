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Тоболяку грозит до трех лет лишения свободы за избиение приятеля

Происшествия, 14:49 15 июня 2021

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

До трех лет лишения свободы грозит 44-летнему мужчине за нападение на своего приятеля, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России “Тобольский”.

Ранее в дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о том, что в областную больницу с множественными травмами головы и груди доставлен мужчина 1984 года рождения. Сотрудники уголовного розыска установили, что на тоболяка напал его приятель.

44-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции.

"Выяснилось, что мужчины распивали алкоголь. Один из собутыльников оскорбил своего товарища, тот, в свою очередь, начал бить его по голове и груди. Медики констатировали средний вред здоровью", - рассказали в тобольской полиции.

Задержанный признал вину. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

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# полиция , уголовное дело

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