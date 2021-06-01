Решающий для ФК "Тюмень" матч примет стадион "Геолог"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

"Ладу" из Димитровграда примет на своем стадионе ФК "Тюмень" 15 июня, в этот день в России официально закроется футбольный сезон 2020/21. Начало матча в 18 часов.

Как напоминает пресс-служба сибирского клуба, гости, прибывшие из Ульяновской области, уже знают итоговое место – в ОЛИМП-Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ четвертой группы они досрочно заняли 11-е место. "Тюмень" же находится на вершине турнирной таблицы. В случае победы она финиширует первой и следующий сезон проведет в турнире рангом выше – в ФНЛ. Если будет ничья или поражение, сибиряков может обойти "КАМАЗ" из Набережных Челнов, у которого пока на одно очко меньше.

К тому же сохранилась интрига в споре бомбардиров. Пока его возглавляет 31-летний форвард "Новосибирска" Максим Житнев, на счету которого 15 забитых мячей. Данил Карпов из "Тюмени", досрочно признанный ПФЛ лучшим молодым футболистом турнира, огорчил соперников 14 раз.

Матч "Тюмень" - "Лада" по решению ПФЛ начнется в 18 часов. На стадионе "Геолог" продажа билетов начнется в 16 часов.

Оставить свой автомобиль болельщики могут на парковке возле набережной, здания круглой бани, центра "Панорама" и в районе остановки "ТВВИКУ".

Для тех, кто не сможет быть на стадионе "Геологе", клуб предоставляет возможность посмотреть матч на своем YouTube-канале - https://youtu.be/-DhJbzgWg44.