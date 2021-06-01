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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Омутинке подозреваемого в грабеже помогли задержать смарт-часы

Происшествия, 15:56 15 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

41-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже, задержали сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Омутинский", сообщает ведомство.

В дежурную часть поступило сообщение от диспетчера с пункта централизованной охраны о том, что в магазине сработала кнопка экстренного вызова. Оперативники установили, что мужчина, находясь в магазине, обратил внимание на телефон, лежащий на прилавке и решил его украсть. Когда продавец отвернулась, злоумышленник незаметно взял гаджет стоимостью 58 тыс. рублей и убежал из магазина.

Потерпевшая пояснила полицейским, что гаджет привязан к смарт-часам, которые начали оповещать о его удалении. Продавец выбежала на улицу, где раздался звонок ее телефона, находящегося в руках мужчины. Злоумышленник, испугавшись, бросил телефон в кусты и попытался скрыться.

В отношении задержанного отделом дознания МО МВД России "Омутинский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# грабеж , Омутинский район

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