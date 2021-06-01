Тюменские вузы обеспечивают региональный рынок труда ИТ-специалистами на 50%

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Почти в 125 раз вырос рынок цифровых профессий в Тюменской области за последние 10 лет, что существенно превышает рост рынка в целом, который за это же время вырос в 30 раз, сообщили в региональном департаменте информатизации, ссылаясь на материалы службы исследований компании HeadHunter.

При этом тюменские вузы обеспечивают региональный рынок труда ИТ-специалистами на 50%. Основные из них - Тюменский государственный университет и Тюменский индустриальный университет. В 2021 году на ИТ-специальности в вузах Тюменской области выделено 693 бюджетных места. Несмотря на то, что лидером по запросу на цифровых специалистов остаются работодатели из профессиональной ИТ-сферы и маркетинга, растет количество компаний другого профиля, которым для деятельности необходимы специалисты в сфере цифровых технологий.

Это вызвано многими факторами, начиная от повсеместной информатизации и заканчивая внедрением технологий искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики. С 2018 года в регионе реализуется национальная программа "Цифровая экономика", цель которой - к 2024 году сформировать кадровый ИТ-потенциал с необходимыми навыками, обеспечить развитой ИТ-инфраструктурой отдаленные поселения, а также сделать более эффективным взаимодействие граждан с государством с помощью внедрения новых цифровых сервисов. Все это приводит к увеличению доли вакансий цифровых профессий на общем рынке труда, а также к росту количества сфер, которым нужны люди "цифровых" профессий. По данным за 2020 год, более чем по 500 вакансиям требуются программисты, разработчики, web-инженеры, SEO-специалисты и маркетологи.

Стоит также отметить, что в Тюменской области число создаваемых резюме цифровых профессий с 2010 года выросло всего в 45 раз и спрос на специалистов по-прежнему превышает предложение, а работодатели из ИТ-сферы с большой охотой ждут на работу молодых ИТ-специалистов с небольшим опытом работы до трех лет. Статистика показывает, что "цифровые" кадры более молоды: доля резюме людей в возрасте до 34 лет заметно превышает общерыночную (77% против 64% в Тюменской области), а 17% соискателей - это студенты в начале карьерного пути.

Как и в случае с вакансиями, при анализе резюме тюменских ИТ-специалистов заметно медленное проникновение цифровых профессий на общий рынок труда: основная масса резюме цифровых профессий размещена в IT-сфере, 18% — в маркетинге, рекламе и PR. Значительная часть резюме IT-сферы специализируется на программировании и разработке ПО. Что касается оплаты труда, тут работодатели превосходят ожидания соискателей и в среднем готовы платить на 10% больше максимальных ожиданий претендента.

Евгений Бабенко