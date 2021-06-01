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Тюменца, изготовившего муляж  взрывного устройства, ждет суд

Происшествия, 15:40 17 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменца, оставившего на лестничной площадке муляж взрывного устройства, ждет суд. Как сообщает региональная прокуратура, из-за его звонка в полицию об акте терроризма были эвакуированы более 100 жильцов.

Как установило расследование, вечером 12 мая пьяный жилец дома № 129 по ул. Мельникайте изготовил муляж взрывного устройства и оставил его на лестничной площадке пятого этажа своего подъезда.

После этого мужчина позвонил в полицию и сообщил о заложенном устройстве. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и эвакуировали жильцов. Подозрительный предмет обследовали и выяснили, что он не представляет опасности.

Подозреваемый был установлен в тот же вечер. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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# ложное минирование , суд , уголовное дело

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