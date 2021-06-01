Чемпионат России по автоспорту пройдет в Тюмени на новой трассе

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат России по автомобильному спорту пройдет в Тюмени на новой трассе в Антипино 19 и 20 июня, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В классы "Супер багги", "Д3-спринт", "Супер-1600" и "Д2Н" заявились 15 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Омской, Рязанской областей и Москвы. Как отмечают организаторы, география участников может расшириться.

Соревнования состоятся в пять этапов, по результатам баллов которых выберут чемпиона России.

"Мы ежегодно боремся за право быть организаторами чемпионата российского уровня, демонстрируем профессиональную организацию местных соревнований, также у нас в регионе одна из сильнейших судейских бригад. На новой отстроенной трассе в Антипино чемпионат России пройдет впервые", - рассказал президент федерации автомобильного спорта Тюменской области Владимир Соколов.