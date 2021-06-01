В Тюменской области действует 14 лесных пожаров на площади 1 тыс. 610 га

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 лесных пожаров на площади 1 тыс. 610 га действуют в Тюменской области. Такие данные приводит федеральная Авиалесоохрана на утро 18 июня.

В России зафиксировано 67 лесных пожаров на площади 55 тыс. 552 га, по которым проводятся работы по активному тушению. Наибольшая площадь пожаров зарегистрирована в Иркутской области, где действуют три пожара на площади 33 тыс. 691 га. Больше всего пожаров - 17 на площади 18 тыс. 420 га действет в Якутии. Более 100 га пожары тушат в Магаданской области - на площади 1 210 га и Югре - 395 га.

Пожары менее 100 га зафиксированы на Камчатке и Чукотке, в Красноярском крае, Омской, Свердловской и Томской областях, Республике Башкортостан, в Алтайском и Пермском краях, в Курганской, Вологодской, Кировской и Архангельской областях.

Режим ЧС введен в трех регионах России: в Вагайском районе Тюменской области, в Катангском муниципальном образовании Иркутской области, в Хангаласском, Томпонском, Нюрбинском муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства "Прямая линия лесной охраны" – 8-800-100-94-00.