  • 18 июня 202118.06.2021пятница
  • USD72,5048
    EUR86,7012
  • В Тюмени 17..19 С 9 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области действует 14 лесных пожаров на площади 1 тыс. 610 га

Происшествия, 10:49 18 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 лесных пожаров на площади 1 тыс. 610 га действуют в Тюменской области. Такие данные приводит федеральная Авиалесоохрана на утро 18 июня.

В России зафиксировано 67 лесных пожаров на площади 55 тыс. 552 га, по которым проводятся работы по активному тушению. Наибольшая площадь пожаров зарегистрирована в Иркутской области, где действуют три пожара на площади 33 тыс. 691 га. Больше всего пожаров - 17 на площади 18 тыс. 420 га действет в Якутии. Более 100 га пожары тушат в Магаданской области - на площади 1 210 га и Югре - 395 га.

Пожары менее 100 га зафиксированы на Камчатке и Чукотке, в Красноярском крае, Омской, Свердловской и Томской областях, Республике Башкортостан, в Алтайском и Пермском краях, в Курганской, Вологодской, Кировской и Архангельской областях.

Режим ЧС введен в трех регионах России: в Вагайском районе Тюменской области, в Катангском муниципальном образовании Иркутской области, в Хангаласском, Томпонском, Нюрбинском муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства "Прямая линия лесной охраны" – 8-800-100-94-00.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:07 18.06.2021Тоболячку и ее внука госпитализировали после ДТП с мотоциклистом
10:58 18.06.2021В Заводоуковске спасли провалившегося в колодец мужчину
10:49 18.06.2021В Тюменской области действует 14 лесных пожаров на площади 1 тыс. 610 га
10:47 18.06.2021Три лесных и четыре ландшафтных пожара возникли в Тюменской области за сутки