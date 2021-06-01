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На автодороге Тюмень — Нижняя Тавда водитель сбил пешехода и скрылся, идет розыск

Происшествия, 11:51 18 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель сбил пешехода на 10-м км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда 18 июня. Автомобилист с места аварии скрылся, его ищут.

ДТП произошло в 0 часов 45 минут. У 33-летнего пешехода, по предварительным данным, диагностировали травму ноги и другие травмы.

"Водитель разыскивается. Просим очевидцев обратиться по телефонам: 79-46-52 или 02", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , пешеходы

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