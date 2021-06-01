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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владимир Якушев поблагодарил медицинских работников за колоссальный труд

Политика, 10:21 20 июня 2021

uralfo.gov.ru/press/events/3779/ | Фото: uralfo.gov.ru/press/events/3779/

В медицине нет случайных людей. Каждый, кто пошёл в эту профессию, сделал это по зову сердца.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя медицинских работников с их профессиональным праздником.

По его словам, 2020 год ещё сильнее обнажил стремление врачей помогать другим: они встали на передовую борьбы с коронавирусом - дежурили в поликлиниках до последнего пациента, мчались на вызовы по адресам, неделями не выходили из стационаров и не виделись с семьями. И эта битва продолжается. Каждый день врачи берут на себя ответственность за жизни других. Это колоссальный труд, требующий безупречной выдержки, собранности, самоотдачи и мужества.

"Отечественная медицина сегодня переживает процесс серьёзной модернизации. По нацпроекту "Здравоохранение" создаются фельдшерско-акушерские пункты, закупается оборудование, внедряются цифровые технологии. Но всё это лишь инструменты, и я уверен - они попадают в надежные руки профессионалов. От всей души благодарю вас за то, что стоите на страже нашего здоровья. Что внимательны, терпеливы, настойчивы. Пусть в вашей работе будет больше спокойных дежурств и выздоравливающих пациентов! Благополучия, счастья и берегите себя!", - сказал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , День медицинского работника

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