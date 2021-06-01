Ольга Швецова: "Единая Россия" продолжит поддерживать молодых людей в реализации себя

| Фото: пресс-службы регионального отделения "Единой России" | Фото: пресс-службы регионального отделения "Единой России"

На XX юбилейном Съезде "Единой России" Владимир Путин уделил особое внимание созданию необходимых условий для реализации молодежи, считает руководитель Тюменского регионального исполкома партии Ольга Швецова.

"В Тюменской области многое делается для этого. Не может не радовать, что желающих проявить себя в общественно-политической сфере с каждым годом становится больше, - отметила она. - В рамках партийного проекта "ПолитСтартап" мы даем участникам необходимые знания для политической деятельности, проводим встречи с известными политиками и политологами, мастер-классы по ораторскому искусству, обучение работе в соцсетях и ведению избирательной кампании".

Также Ольга Швецова напомнила о реализации проектов "Политическая кухня" Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе и "Парламентские уроки" для старшеклассников.

"Результатом работы в этом направлении стало то, что участниками предварительного голосования "Единой России" зарегистрированы 37 человек моложе 35 лет. Мы будем и дальше поддерживать молодых ребят, доказавших свою ответственность и желание помогать людям", - подчеркнула руководитель Тюменского регионального исполкома партии.

По ее словам, в период пандемии молодые ребята активно проявили себя и в волонтерской деятельности – доставляли людям на самоизоляции продуктовые наборы и лекарства, помогали чем могли.

"Партия и дальше будет в общественно-политической сфере. Президент сообщил, что в ближайшее время будет запущена программа поддержки занятости. И мы активно включимся в эту работу", - заключила Ольга Швецова.