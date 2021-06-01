Прохожие спасли мужчину от падения с моста Влюбленных в реку в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прохожие спасли мужчину на мосту Влюбленных в Тюмени 20 июня. По словам очевидцев, мужчина перелез за перила и мог упасть в реку.

В 18 часов 50 минут местный житель позвонил в дежурную часть отдела полиции № 4 и рассказал о том, что на мосту находится мужчина, предположительно, в нетрезвом виде. На место выехали сотрудники полиции.

Как рассказал начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников, прибывшим правоохранителям заявитель рассказал, что после непродолжительной беседы мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Инна Пахомова