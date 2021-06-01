Александр Ремезков дал оценку работе депутатов Госдумы за пять лет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Итоги пятилетней деятельности депутатов Государственной думы седьмого созыва, чьи полномочия завершаются в 2021 году, подвел депутат от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Законотворец, в частности, напомнил о проведенной работе в связи с принятием поправок в Конституции России летом 2020 года.

"Это законодательство, которое сопровождает принятие Конституции с новыми пунктами, где президент поделился своими полномочиями с народом. То есть через депутатов он дал возможность гражданам участвовать в формировании правительства России, - сказал Ремезков. - Это также вопросы, связанные с рядом экономических льгот, изменения в налоговом законодательстве в пользу снижения для малого бизнеса. Это все виды социальной поддержки, материнский капитал, единовременные выплаты на детей. Это и меры поддержки медицины, регионов, различные программы, связанные с развитием сельского хозяйства. Большие средства направлены для школ, больниц, детских садов. Было многое сделано для обеспечения детскими дошкольными учреждениями. В Тюменской области показатели, в том числе по реализации региональных и федеральных программ, одни из лучших в стране".

Депутат также оценил сотрудничество с правительством Тюменской области и губернатором региона. Ремезков отметил, что было налажено деловое взаимодействие и выразил надежду на конструктивную работу в будущем.