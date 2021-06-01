Тюмень впервые приняла участие во всероссийской акции "Огненные картины"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Всероссийская акция "Огненные картины", посвященная Дню памяти и скорби, впервые прошла в Тюмени в ночь на 22 июня. В ней приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов и глава Тюмени Руслан Кухарук.

У Вечного огня на Исторической площади участники движения "Волонтеры Победы", курсанты ТВВИКУ и юнармейцы выложили из горящих свечей контур торпедного катера "Комсомолец". Такие катера выпускались в Тюмени в годы Великой Отечественной войны. Теперь силуэт "Комсомольца" стал символом почетного звания "Город трудовой доблести", присвоенного Тюмени в 2021 году.

"Это очень эмоциональная, нужная и своевременная акция. 22 июня - день, когда фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину. Мы свято храним память о наших земляках, которые героически сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу. Никогда нельзя забывать о той цене, которую заплатила наша страна за Победу, о великом подвиге нашего народа", - подчеркнул Александр Моор.

Тюменские единороссы и молодогвардейцы ежегодно в ночь на 22 июня приходят к Вечному огню, чтобы почтить память павших за Победу, рассказал Андрей Артюхов.

"Тюмень заслуженно получила почетное звание "Город трудовой доблести", поэтому сегодняшняя акция - особенная. Очень важно, чтобы все мы, особенно молодежь, помнили о подвиге старшего поколения, знали нашу историю и не позволяли искажать ее. Я очень горжусь нашим замечательным городом, в котором жили и живут прекрасные люди", - отметил секретарь регионального отделения "Единой России".

Инициативу о присвоении Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести" горячо поддержали 170 тыс. жителей областной столицы, напомнил Руслан Кухарук. "В акции "Огненные картины" традиционно участвуют все российские города-герои и города трудовой доблести. Теперь в их число вошла и Тюмень. Торпедный катер "Комсомолец" - символ трудовой Тюмени", - сказал Руслан Кухарук.

Участники акции "Огненные картины" почтили минутой молчания память павших на фронтах Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню.

Евгений Бабенко