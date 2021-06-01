Совет представителей коренных малочисленных народов Севера создан в Тюменской области

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Совет представителей коренных малочисленных народов Севера создан при комитете по делам национальностей Тюменской области. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Александр Моор.

"Защита интересов коренных малочисленных народов – одна из важнейших задач в реализации масштабных инвестиционных проектов на территории области. Прямой и конструктивный диалог с общественностью – единственный эффективный механизм обеспечения межнационального согласия в регионе", – подчеркнул Александр Моор.

В состав совета вошли представители общественных организаций коренных малочисленных народов Севера, региональных и муниципальных органов власти, предприятий-недропользователей. В компетенцию совета входит заключение соглашений о возмещении убытков, причиненных коренным малочисленным народам в результате хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности.

Евгений Бабенко