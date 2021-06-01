Около 200 ориентировщиков со всего УФО приедут на соревнования в Исетский район

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 200 ориентировщиков со всего УФО соберутся на окружные чемпионат и первенство по спортивному ориентированию в нескольких дисциплинах в Исетском районе на базе отдыха "Южное" с 24 по 27 июня, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

24 июня спортсмены проведут модельную тренировку, познакомятся с местностью. 25 июня в 14 часов 30 минут участников ждет кросс-спринт. В 19 часов состоится торжественное открытие соревнований. В субботу в 10 часов начнется кросс-лонг. Завершится программа соревнований в воскресенье - заключительным видом станет кросс-эстафета, которая стартует в 10 часов.

Участниками первенства УФО станут юноши девушки до 15, до 17 и до 19 лет. В чемпионате за победу поспорят мужчины и женщины от 21 года и старше.

"Мы дадим возможность посоревноваться также тем ориентировщикам, которые не вошли в возрастные категории. Это дети до 12 лет, а также ветераны. Соревнования будут проведены с учетом действующих ограничений, с соблюдением всех необходимых требований. Мы рассчитываем на медали, думаю, тюменцы не подведут. Среди наших спортсменов немало перспективных ориентировщиков, в копилке у которых призовые места и победы различных состязаний. К примеру, Полина Кобелева в этом году стала призером первенства России", - поделился председатель общественной организации "Федерация спортивного ориентирования Тюменской области" Леонид Кобелев.