Ишимская предпринимательница открыла кафе с помощью господдержки

| Фото: tyumen-region.ru | Фото: tyumen-region.ru

Кафе MART открыла в Ишиме предпринимательница Марина Афонина с помощью займа Фонда микрофинансирования Тюменской области.

Для обеспечения займа предприниматель дополнительно воспользовалась поддержкой регионального Инвестиционного агентства по программе "Гарантийный фонд", сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Микрозайм позволил предпринимательнице завершить ремонт помещения, приобрести необходимое оборудование и инвентарь. В период ухудшения экономической ситуации в связи с распространением COVID-19 Марине Афониной предоставили дополнительную отсрочку по выплате основного долга. Была проведена пролонгация договора микрозайма для снижения кредитной нагрузки в период запуска проекта.

"В 2020 году многие предприниматели обратились в Фонд за предоставлением отсрочек по оплате основного долга по действующим договорам микрозайма. Основная причина - финансовые проблемы, связанные с последствиями пандемии. Всего были реструктуризированы и пролонгированы 180 договоров микрозайма, или треть портфеля фонда. Данные меры помогли нашим заемщикам избежать просрочек платежей, снизить кредитную нагрузку на деятельность и тем самым поддержать ее в сложный период", - рассказала заместитель генерального директора МКК "Фонд микрофинансирования Тюменской области" Софья Конькова.

Кафе MART - популярное место у ишимцев. К летнему сезону открылась веранда. В заведении создано 24 рабочих места.

Для получения микрозайма необходимо подать заявку и пакет документов в МКК "Фонд микрофинансирования Тюменской области".

Подробные условия программ льготного финансирования - на сайте Фонда микрофинансирования Тюменской области. Также на сайте можно оставить заявку на консультацию.

Работа ведется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".