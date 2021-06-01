За пьяное ДТП жителя Тюменской области отправили в колонию-поселение

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Пять месяцев в колонии-поселении получил водитель, опрокинувший в кювет автомобиль Daewoo Nexia GL. В момент ДТП житель Аромашевского района был пьян, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов, автопатрулю ДПС о виляющем по дороге Аромашево - Вагай автомобиле сообщили местные жители. Сотрудники полиции знали, что этот водитель уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду.

В этот раз от него также исходил запах алкоголя. От освидетельствования мужчина отказался. В 2016 и 2019 году он дважды был осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения, остался на свободе, но должных выводов не сделал.

Кроме лишения свободы суд на два года и восемь месяцев лишил селянина права садиться за руль. Приговор в законную силу не вступил.