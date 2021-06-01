Работу ЦУР будут координировать на уровне Уральского федерального округа

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Окружной координационный центр Уральского федерального округа начал работу. Он будет координировать деятельность Центров управления регионами, сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в УФО.

Полпред президента России в УФО Владимир Якушев посетил окружной информационный центр и обозначил его основные задачи.

"Интернет - это круглосуточный поток новостей, сообщений и обсуждений. Современные интернет-площадки открывают перед органами власти большие возможности для эффективного диалога с людьми, позволяют оперативно выявлять проблемы, слышать мнения по различным вопросам и учитывать эту информацию при принятии управленческих решений. Коммуникация в таком формате крайне важна, и она одна должна быть двусторонней. Люди должны понимать, почему принимаются те или иные решения. И доносить эту информацию следует не сухим языком отчётов и цифр, а просто и понятно", - прокомментировал полпред главы государства.

Главное направление деятельности окружного координационного центра - аккумулирование и оперативная обработка информации, которая поступает от ЦУР. Для этого будет готовиться аналитика и материалы, характеризующие различные социально-экономические процессы, происходящие в целом в округе и отдельно в каждом регионе - в том числе с использованием социологических методов. Другой важный блок работы центра - реализация масштабных медиапроектов, направленных на повышение инвестиционной и туристической привлекательности регионов УФО.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в 2020 году в стране созданы 83 Центра управления регионами. Главная задача ЦУР - обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью. В Уральском федеральном округе функционируют ЦУР Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Евгений Бабенко