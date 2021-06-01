Работу ЦУР будут координировать на уровне Уральского федерального округа
Окружной координационный центр Уральского федерального округа начал работу. Он будет координировать деятельность Центров управления регионами, сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в УФО.
Полпред президента России в УФО Владимир Якушев посетил окружной информационный центр и обозначил его основные задачи.
"Интернет - это круглосуточный поток новостей, сообщений и обсуждений. Современные интернет-площадки открывают перед органами власти большие возможности для эффективного диалога с людьми, позволяют оперативно выявлять проблемы, слышать мнения по различным вопросам и учитывать эту информацию при принятии управленческих решений. Коммуникация в таком формате крайне важна, и она одна должна быть двусторонней. Люди должны понимать, почему принимаются те или иные решения. И доносить эту информацию следует не сухим языком отчётов и цифр, а просто и понятно", - прокомментировал полпред главы государства.
Главное направление деятельности окружного координационного центра - аккумулирование и оперативная обработка информации, которая поступает от ЦУР. Для этого будет готовиться аналитика и материалы, характеризующие различные социально-экономические процессы, происходящие в целом в округе и отдельно в каждом регионе - в том числе с использованием социологических методов. Другой важный блок работы центра - реализация масштабных медиапроектов, направленных на повышение инвестиционной и туристической привлекательности регионов УФО.
Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в 2020 году в стране созданы 83 Центра управления регионами. Главная задача ЦУР - обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью. В Уральском федеральном округе функционируют ЦУР Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Евгений Бабенко