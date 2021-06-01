В Тюмени спортшколы "Прибой" и "Старт" готовят гиревиков бесплатно

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Два муниципальных учреждения готовят спортсменов-гиревиков в Тюмени, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В спортивной школе "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а; телефон: 8 (3452) 69-35-85) запись в секцию стартует 1 августа. В детско-юношеском центре "Старт" (ул. Ставропольская, 19/3; телефон: 8 (3452)21-43-34) - с 15 августа. До начала занятий необходимо получить медицинский допуск.

Этот вид спорта не требует затрат на приобретение дорогостоящего инвентаря. Секции города оснащены всем необходимым. Для посещения тренировок нужна только стандартная физкультурная форма – футболка, шорты и удобная спортивная обувь. Для выступления на соревнованиях необходима специальная форма.

Тренируются спортсмены бесплатно два-три раза в неделю от 1,5 до 2 часов. Атлеты занимаются упражнениями из серии общей физической подготовки, работают на тренажерах и оттачивают технику рывков и толчков. К занятиям допускаются ребята старше 9 лет.