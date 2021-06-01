  • 25 июня 202125.06.2021пятница
  • USD72,3260
    EUR86,3283
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени спортшколы "Прибой" и "Старт" готовят гиревиков бесплатно

Спорт, 09:15 25 июня 2021

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Два муниципальных учреждения готовят спортсменов-гиревиков в Тюмени, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В спортивной школе "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а; телефон: 8 (3452) 69-35-85) запись в секцию стартует 1 августа. В детско-юношеском центре "Старт" (ул. Ставропольская, 19/3; телефон: 8 (3452)21-43-34) - с 15 августа. До начала занятий необходимо получить медицинский допуск.

Этот вид спорта не требует затрат на приобретение дорогостоящего инвентаря. Секции города оснащены всем необходимым. Для посещения тренировок нужна только стандартная физкультурная форма – футболка, шорты и удобная спортивная обувь. Для выступления на соревнованиях необходима специальная форма.

Тренируются спортсмены бесплатно два-три раза в неделю от 1,5 до 2 часов. Атлеты занимаются упражнениями из серии общей физической подготовки, работают на тренажерах и оттачивают технику рывков и толчков. К занятиям допускаются ребята старше 9 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гиревой спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:15 25.06.2021В Тюмени спортшколы "Прибой" и "Старт" готовят гиревиков бесплатно
17:46 24.06.2021ВТБ начинает прием заявок по новым условиям семейной ипотеки
17:35 24.06.2021Тюменка Юлия Каплина завоевала Кубок Европы по скалолазанию
16:05 24.06.2021Тюменский Гарантийный фонд привлек в экономику более 1,3 млрд рублей