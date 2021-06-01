Доступные кредиты, отсрочки платежей, беседы с родителями: тюменская молодежь предложила поправки в нацпроект МСП

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рассказывать о мерах господдержки предпринимателей языком и форматами, доступными и понятными для молодежи, минимизировать риски закрытия бизнеса в связи с уходом основателя в армию, проработать с банками вопросы создания доступных кредитов для стартапов и доносить до старшего поколения, что свое дело их ребенок может успешно запустить со школьной скамьи. Все это - не простой популизм, а идеи, которые предлагались и прорабатывались во время итоговой встречи молодых предпринимателей с представителями школьной и студенческой общественности региона в "Конторе парходоства". В течение предыдущих дней они обсуждали усовершенствование национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Тюмени и муниципалитетах на базе коллективных пространств работы.

Напомним, организацией встреч занимались представители правительства области и регионального отделения "Опоры России". Руководитель центра поддержки предпринимательства в Тюменской области Дмитрий Утьев знакомил участников встреч с действующими в регионе и стране мерами господдержки предпринимательства, с образовательными продуктами, форумами и перспективными направлениями работы.

Председатель Федерального комитета по молодежному предпринимательству "Опоры России" Артем Андросов отметил, что с 2013 года в Тюмени эта общественная организация особое внимание уделяет теме молодежного предпринимательства, одной из инициатив, родившейся благодаря этому, стал форум "СУП". Вокруг понятия "молодой предприниматель" долгое время был дискурс, но с 2021 года в стране закрепили возраст молодежи до 35 лет, а президент Владимир Путин на ПЭФ выделил одним из ключевых направлений работы федерального правительства все, что связано с занятостью молодежи в различных сферах.

Активист и помощник муниципального куратора РДШ Степан Галченко озвучил идеи, которые были предложены тюменскими школьниками на обсуждении 23 июня в "Моей территории". Самой большой проблемой они видят неактуальный способ подачи информации о том, как работает господдержка - необходимо делать это в соцсетях, просто, емко и понятно. По его словам, ребята считают необходимым ввести в школьную программу уроки финансовой грамотности, так как с деньгами дети начинают обращаться буквально с 10 лет, а самозанятым можно стать с 14.

Еще одна беда - существование "пузыря" между молодыми и взрослыми предпринимателями, отсутствие между ними диалога, хотя старшее поколение могло бы многому научить начинающих бизнесменов. Решить это можно с помощью наставничества и создания коворкинг-пространства.

Кроме того, родители очень часто не поддерживают желание ребенка стать предпринимателем, говорят ему, что у него ничего не выйдет и деньги пропадут зря, а все внимание и силы требуют уделять учебе. Чтобы с этим бороться, стоит развивать трехсторонний диалог: родитель, ребенок и специалист "Опоры России" либо инвестагентства Тюменской области. Это даст мамам и папам понимание того, что воплотить бизнес в жизнь и сделать это успешно можно и в 14 лет. Еще одна идея-фикс у школьников - это создание ячейки самозанятых до 18 лет на базе центра "Мой бизнес", где подростки могли бы получать помощь и поддержку от опытных коллег.

От имени студенчества были озвучена такая инициатива, как минимизация рисков прекращения развития бизнеса в связи с призывом в армию. Отсутствие каких-либо кредитных каникул при призыве, ограничения военнослужащих в финансовых операциях по картам, порча кредитной истории из-за просрочки по выплатам во время службы в армии делают очень затруднительным ведение бизнеса, и предприниматели, уходя служить, вынуждены закрывать свое дело. Еще один животрепещущий вопрос - отсутствие выгодных кредитов для стартапов в российских банках.

Интересы молодого поколения должны быть учтены и в нацпроектах - именно с такой целью в Тюмени и районах проводилась трехдневная стратегическая сессия. Результаты ее передадут дальше в АНО "Национальные приоритеты" и Росмолодежь.

Дарья Казакова