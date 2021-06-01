Школьная лига регби появится в Тюменской области

| Фото: Федерация регби Тюменской области во "ВКонтакте" | Фото: Федерация регби Тюменской области во "ВКонтакте"

Второе место в номинации "Развивающиеся регионы" в конкурсе "Лидеры развития" заняла по итогам 2020 года федерация регби Тюменской области. Это послужило поводом для обсуждения вопроса по созданию в регионе школьной регбийной лиги.

В обсуждении приняли участие директор по региональному развитию Федерации регби России Глеб Бабкин, директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин и президент Федерации регби Тюменской области Евгений Грязнов.

На территории Тюмени под руководством спорторганизаторов регби развивается с 2013 года. Появились первые секции в ДЮЦ "Вероника" и в СШ "Прибой". Сейчас в них занимается порядка 150 ребят. Регби активно внедряется в общеобразовательные учреждения и на уровне проектов "Спорт в школу" и Физкультура по интересам".

При поддержке федерации регби России эта работа может распространиться еще на восемь муниципальных образований: Тюменский, Исетский, Омутинский, Ялуторовский, Упоровский районы, Заводоуковский и Голышмановский городские округа и Тобольск.

"В 2022 году планируются всероссийские финальные игры по регби в Сочи при участии 42 регионов, где сегодня развивается школьная регбийная лига. В числе передовых регионов – Ростов и Московская область. Хочется видеть Тюменский регион в этой линейке, - сообщил директор по региональному развитию федерации регби Глеб Бабкин. - Мы готовы помогать развивать регби на территории Тюменской области - приобретать инвентарь, оказывать грантовую поддержку и методическое сопровождение, приглашать специалистов, экспертов".