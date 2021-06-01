Участок тюменской набережной возле "Конторы пароходства" благоустроят по проекту молодых архитекторов

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Проект развития общественного пространства и благоустройства набережной вокруг мультицентра "Контора пароходства" одобрил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с молодыми земляками в режиме онлайн накануне Дня молодежи.

"Опыт авторов проекта благоустройства набережной в районе "Конторы пароходства", которые вовлекли в его обсуждение большое количество людей, необходимо использовать и в дальнейшем. Такую работу нужно проводить при проектировании любых общественных пространств", - подчеркнул губернатор.

По мнению Александра Моора, в будущем следует обязательно привлекать молодых тюменских архитекторов к разработке проектов по созданию современных и комфортных общественных пространств в областной столице и муниципалитетах региона.

Отметим, за последние пять лет в Тюменской области появилось семь таких пространств. На встречу с главой региона собрались более ста человек - активисты мультицентров "Моя территория" из Тюмени, Тобольска и Ишима, Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис", мультицентра "Контора пароходства", молодежного театрального центра "Космос", молодежного Медиацентра, регионального Студенческого совета, а также участники проектов на платформе "Россия - страна возможностей".

Евгений Бабенко