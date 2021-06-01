В Тобольске вещи пропавшего мужчины нашли на берегу Иртыша
Мужчину ищут в Тобольске с 25 июня. Его вещи нашли на берегу Иртыша.
В дежурную часть тобольской полиции 25 июня поступило сообщение от женщины о том, что ушел из дома и не вернулся ее сожитель 1965 года рождения.
"В ходе поисковых мероприятий на берегу реки Иртыш обнаружены вещи пропавшего. Рассматриваются различные версии случившегося. Поиски продолжаются", — рассказала пресс-секретарь МО МВД России "Тобольский" Екатерина Копшаева.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, 28 июня помощь полицейским оказывали спасатели тобольского ПСО Тюменской областной службы экстренного реагирования. Сообщение поступило им в 10 часов 5 минут. Спасатели работали до 18 часов.
Инна Пахомова