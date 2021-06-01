Мотоциклист погиб в аварии на улице Иртышской в Тюмени
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)
25-летний мотоциклист погиб на ул. Иртышской в Тюмени вечером 28 июня.
"Водитель автомобиля KIA Ceed, по предварительным данным, поворачивая налево на перекрестке на зеленый сигнал светофора, не пропустил мотоциклиста. 25-летний молодой человек скончался на месте", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Обстоятельства аварии выясняются.
Инна Пахомова