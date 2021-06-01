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Мотоциклист погиб в аварии на улице Иртышской в Тюмени

Происшествия, 10:41 29 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

25-летний мотоциклист погиб на ул. Иртышской в Тюмени вечером 28 июня.

"Водитель автомобиля KIA Ceed, по предварительным данным, поворачивая налево на перекрестке на зеленый сигнал светофора, не пропустил мотоциклиста. 25-летний молодой человек скончался на месте", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства аварии выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , мотоциклисты

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