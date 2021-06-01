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В Тюмени изъяли 460 кг фруктов и овощей у нелегальных продавцов

Экономика, 16:22 29 июня 2021

портал "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Более 460 кг фруктов и овощей изъято у нелегальных продавцов в Тюмени за прошлую неделю. Правонарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафов, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

По словам директора городского департамента потребительского рынка Елены Ерёминой, незаконно торгующих можно разделить на две основные категории: граждане, реализующие излишки своей продукции, выращенной самостоятельно либо изготовленной лично (вязаные, деревянные изделия); лица, фактически осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность по перепродаже плодоовощной продукции и непродовольственных товаров.

"Пресечение незаконной торговли, осуществляемой второй категорией торгующих, осложняется не только нарушением ими требований действующего законодательства, но и тем, что у населения присутствует постоянный спрос на такую продукцию. Следовательно, наложение административного штрафа не является достаточным сдерживающим фактором. Однако такая продукция может быть опасной. Зачастую продавцы торгуют на улицах товарами без документов, которые не прошли санитарный контроль. Как правило, у них нет медкнижек, а рядом с местами торговли антисанитария, что может привести к заражению различными заболеваниями", – говорит Елена Ерёмина.

Добавим, что с садоводами и огородниками заключаются договоры на безвозмездной основе по использованию специализированных лотков. На сегодняшний день предусмотрено 50 адресных мест, где могут разместиться 350 торгующих.

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# уличная торговля

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