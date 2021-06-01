Тюменцу, спасшему пенсионера, вручили грамоту и iPhone

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Почетную грамоту и iPhone вручили Никите Зубкову, который помог упавшему в лужу на месте повреждения водопровода в районе ул. Газовиков пенсионеру, сообщает пресс-служба тюменского водоканала.

"Я восемь лет занимался плаваньем, поэтому не думал о глубине. Честно говоря, некогда было раздумывать. Сверху закричали женщины. Я увидел куртку в воде и бросился на помощь", – рассказал Никита Зубков.

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Напомним, информация об утечке на сетях водоснабжения в районе дома № 49 корп. 1 по ул. Газовиков поступила в диспетчерскую службу тюменского водоканала 26 июня в 6 часов 28 минут. В 6 часов 50 минут аварийно-восстановительная бригада прибыла на место и приступила к работе. Вечером того же дня водоснабжение было полностью восстановлено.

В компании расследуют нештатную ситуацию. Причиной повреждения водопровода могли стали некачественные внутриквартальные сети. Пластиковая труба была построена компанией-застройщиком в 2007 году и введена в эксплуатацию вместе с домом. Водовод должен был прослужить не менее 50 лет, но спустя 14 лет он "закостенел", потеряв пластичность. Подводящие к дому сети "Росводоканал Тюмень" полностью заменил. Участок трубы направлен на независимую экспертизу.