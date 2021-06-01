В Тюменской области из-за шквалистого ветра повредился самолет АН-2 с пассажирами на борту

Уральской транспортной прокуратуры Уральской транспортной прокуратуры

Самолет АН-2 при выполнении рейса Тобольск-Лайтамак выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за шквалистого ветра 29 июня. На борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа, никто не пострадал.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел по время посадки воздушного судна. Самолёт получил незначительное повреждение крыла.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.