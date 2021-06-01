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В Тюменской области из-за шквалистого ветра повредился самолет АН-2 с пассажирами на борту

Происшествия, 17:50 29 июня 2021

Уральской транспортной прокуратуры

Самолет АН-2 при выполнении рейса Тобольск-Лайтамак выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за шквалистого ветра 29 июня. На борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа, никто не пострадал.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел по время посадки воздушного судна. Самолёт получил незначительное повреждение крыла.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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# самолет , Тобольск

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