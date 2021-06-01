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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Медотвод от вакцинации от коронавируса должен давать лечащий врач, считает президент

Политика, 14:55 30 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Медотводы вакцинации от коронавируса по поводу имеющихся хронических заболеваний конкретных людей должны давать лечащие эти заболевания врачи.

Об этом заявил президент России Владимир во время прямой линии с населением страны.

В пунктах прививок работают медсестры, а в случае хронических заболеваний речь должна идти о консультациях с узкими специалистами.

Кроме того, он добавил, что, если есть отвод по медицинским соображениям, требовать сертификат о вакцинации никто не имеет права.

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# вакцинация , Владимир Путин , коронавирус , прямая линия

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