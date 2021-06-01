Владимир Путин прокомментировал рост цен на продукты в России

Фото: mcx.gov.ru Фото: mcx.gov.ru

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Мировые индексы на продукты питания - на самой высокой планке за последние 10 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году. Больше всего вырос сахар - 41%, затем подсолнечное масло. По этому поводу мы объяснялись с правительством. Были приняты меры по сдерживанию цен на продукты питания: заключили соглашения между производителями и торговыми сетями, выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья, вывели в сфере внешней торговли повышенные вывозные пошлины. В целом на это государство обращает внимание", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, во время прямой линии жительница Липецка попросила главу государства прокомментировать ситуацию, когда бананы из Эквадора стоят дешевле, нежели картофель и морковь из соседних регионов.