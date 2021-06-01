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Президент России опроверг введение налога на крупный рогатый скот

Общество, 15:08 30 июня 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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В России не планируется облагать налогом сельскохозяйственных животных. Президент Владимир Путин во время прямой линии опроверг слухи о введении платы за владение крупным рогатым скотом.

"Надо ввести налог на голову для тех, кто распространяет подобные слухи. Нет, никакого налога на скот у нас вводить не собираются", - подчеркнул он.

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# Владимир Путин , животноводство

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