  • 30 июня 202130.06.2021среда
  • USD72,3723
    EUR86,2026
  • В Тюмени 30..32 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Проблема телефонного мошенничества нуждается в проработке, подчеркнул Владимир Путин

Общество, 15:36 30 июня 2021

Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Далее в сюжете Владимир Путин: малый и средний бизнес получил поддержку в период пандемии

Необходимо наладить связь, практику и нормативную базу между полицией и Центробанком для предотвращения телефонного мошенничества, отметил президент России Владимир Путин на прямой линии с гражданами.

Он подчеркнул, что совершающие преступления против пожилых и ветеранов "просто подонки, с которыми нужно бороться".

Зачастую мошенники пользуются незакрытой проблемой незаконного оборота персональных данных. Правоохранительным органам вместе с Центробанком и коммерческими банками надо серьезно работать над ней, в частности финансовые структуры должны тщательнее контролировать переводы и получение средств на счета.

Рост такого рода преступлений – 25 %, сообщил президент.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Путин , мошенничество , полиция , прямая линия , Центробанк

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:15 30.06.2021Жара до 36 градусов продержится в Тюменской области до 4 июля
16:04 30.06.2021Тюменцы могут купить кофе и помочь приюту "Лучший друг"
15:53 30.06.2021В Тюмени более 60% сотрудников торгового центра "Магеллан" поставили прививки от COVID-19
15:41 30.06.2021В России утверждены временные рекомендации о вакцинации от COVID-19