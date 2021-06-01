Проблема телефонного мошенничества нуждается в проработке, подчеркнул Владимир Путин
Далее в сюжете Владимир Путин: малый и средний бизнес получил поддержку в период пандемии
Необходимо наладить связь, практику и нормативную базу между полицией и Центробанком для предотвращения телефонного мошенничества, отметил президент России Владимир Путин на прямой линии с гражданами.
Он подчеркнул, что совершающие преступления против пожилых и ветеранов "просто подонки, с которыми нужно бороться".
Зачастую мошенники пользуются незакрытой проблемой незаконного оборота персональных данных. Правоохранительным органам вместе с Центробанком и коммерческими банками надо серьезно работать над ней, в частности финансовые структуры должны тщательнее контролировать переводы и получение средств на счета.
Рост такого рода преступлений – 25 %, сообщил президент.