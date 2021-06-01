Владимир Путин: малый и средний бизнес получил поддержку в период пандемии

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Правительство РФ предприняло целый набор мер для того, чтобы финансово поддержать малый и средний бизнес в условиях пандемии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, отвечая на обращение предпринимателя из Сургута.

Бизнесмен пожаловался на недоступность кредитных ресурсов - средства предоставляются под высокий процент, на короткий срок и с требованием залога.

"Конечно, в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех. Мы тоже отдаем себе в этом отчет", - признал глава государства. Однако изменение условий кредитования малого и среднего бизнеса в России может подорвать банковскую систему, отметил он.

"Я вас понимаю прекрасно, но для того, чтобы организовать вот такую работу беззалоговую – это такая тонкая вещь. Ведь прийти за деньгами дело несложное, а как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую финансовую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая, финансовая система у нас, слава Богу, устойчивая. Но принять решение, которое бы по сути раскачало эту финансовую платформу – вещь опасная", – подчеркнул президент.

Евгений Бабенко