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В Тюмени участников программы "Акселератор франшиз" обучат тиражировать бизнес

Экономика, 16:14 01 июля 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Отбор предпринимателей в программу "Акселератор франшиз" открылся в Тюмени. К участию приглашают бизнесменов, желающих масштабировать бизнес или провести апгрейд существующей франчайзинговой концепции, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

12 недель предприниматели с командой своих сотрудников будут совершенствовать компанию, готовить бизнес к тиражированию. Обучать, помогать и направлять участников будут эксперты-практики из сферы франчайзинга и построения системного бизнеса.

Участников программы ждут мероприятия с действующими франчайзерами, представителями институтов поддержки предпринимательства и нетворкинг с единомышленниками.

Заявки в программу "Акселератор франшиз" принимают здесь.

Условия участия в программе - софинансирование 75% от полной стоимости программы Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Программа проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

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# бизнес , бизнес-акселератор , франчайзинг

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