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Главный государственный жилищный инспектор региона встретилась с жителями Демьянки, которые обратились на прямую линию президента

Общество, 13:46 01 июля 2021

Госжилинспекция Тюменской области

Главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая встретилась с жителями пос. Демьянка Уватского района, которые записали видеообращение на прямую линию президента РФ 30 июня. В нем они рассказали Владимиру Путину о проблеме, связанной с их переселением из аварийного жилья в новостройку.

По информации пресс-службы ведомства, проблему жильцов госжилинспектор рассматривает совместно с представителями региональной прокуратуры. Жалобы приняты в письменном виде, проводится осмотр общего имущества в многоквартирном жилом доме.

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# жилье , Уватский район

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