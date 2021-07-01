Главный государственный жилищный инспектор региона встретилась с жителями Демьянки, которые обратились на прямую линию президента

Госжилинспекция Тюменской области Госжилинспекция Тюменской области

Главный государственный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая встретилась с жителями пос. Демьянка Уватского района, которые записали видеообращение на прямую линию президента РФ 30 июня. В нем они рассказали Владимиру Путину о проблеме, связанной с их переселением из аварийного жилья в новостройку.

По информации пресс-службы ведомства, проблему жильцов госжилинспектор рассматривает совместно с представителями региональной прокуратуры. Жалобы приняты в письменном виде, проводится осмотр общего имущества в многоквартирном жилом доме.