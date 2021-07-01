Развитие экономики - единственный путь решения социальных задач, считает Ибраев

| Фото: координационный совет национальных объединений Тюменской области | Фото: координационный совет национальных объединений Тюменской области

Далее в сюжете Главный государственный жилищный инспектор региона встретилась с жителями Демьянки, которые обратились на прямую линию президента

Дальнейшее развитие российской экономики стало одной из основных тем на традиционной "Прямой линии" президента России Владимира Путина.

Такое мнение высказал предприниматель, председатель центра содействия развитию тюменско-казахстанской деловой дружбы Есенгалий Ибраев.

"В ходе прямой линии, которая продолжалась около четырех часов, президент ответил на множество вопросов, но большинство из них так или иначе касались нашей экономики. Эффективная борьба с пандемией COVID-19, развитие социальной сферы, реализация масштабных инфраструктурных проектов, повышение качества жизни людей, снижение безработицы - все это невозможно без дальнейшего экономического развития страны и регионов", - подчеркнул предприниматель.

Во время прямого общения с россиянами глава государства напомнил о значительной финансовой поддержке, оказанной малому и среднему бизнесу в период пандемии, поставил задачу по восстановлению рынка труда до докризисного уровня, высоко оценил успехи агропромышленного комплекса.

Евгений Бабенко