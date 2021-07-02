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В Тюменской области сократят сроки присоединения объектов к сетям газоснабжения

Экономика, 16:45 02 июля 2021

sever04.ru

Газпром межрегионгаз Север подписал соглашение с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области и ресурсоснабжающими организациями региона о сокращении сроков согласования технологического присоединения объектов заявителей к сетям инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба компании.

По словам гендиректора Виктора Назарова, от этого соглашения выиграет потребитель услуг.

"Наша компания обратилась в департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области с инициативой подписания соглашения о подключении объектов к системам водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и к сетям телекоммуникаций. При этом выигрывает конечный потребитель, так как сокращаются сроки согласования между организациями до 10 рабочих дней и не требуется привлечение денежных средств заявителя", - сказал он.

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# газификация , соглашение о сотрудничестве

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