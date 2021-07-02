Тобольские спортсмены одержали победу в областной спартакиаде школьников

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Тюменской области

Команда Тобольска одержала победу по итогам областной спартакиады школьников. Во второй группе победила команда Упоровского района, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Региональная спартакиада школьников, объединила учащихся 26 муниципалитетов. Соревнования проводились по двум группам: города (9 команд) и районы (20 команд). На протяжении нескольких месяцев ребята сражались за очки в баскетболе, волейболе, боксе, городошном, гиревом спорте, дзюдо, футболе и других видах спорта. Финишным испытанием стал теоретический конкурс, который прошел дистанционно. Победу в нем одержала команда Тобольска. Во второй группе победила команда Голышмановского городского округа.

По сумме баллов, набранных в ходе всей спартакиады, победу в первой группе одержали тоболяки. На втором месте Тюменский район, замкнула тройку лучших команда Тюмень КАО.

Во второй группе победили представители Упоровского района. На втором месте Голышмановский район, на третьем - Тобольский район.

Награждение победителей и призеров регионального спортивного форума состоится после снятия режима повышенной готовности.