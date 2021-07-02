Веревочный парк и лучно-арбалетный тир откроют в Голышманово 3 июля

| Фото: скриншот Голышманово: телевидение и радио во ВКонтакте | Фото: скриншот Голышманово: телевидение и радио во ВКонтакте

Предприниматель Дмитрий Зазулин приглашает жителей Голышманово испытать новый веревочный парк и лучно-арбалетный тир, которые откроют в 11 часов 3 июля в Сосновом бору на берегу реки Катышки.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил сам молодой бизнесмен, который увлекается активными видами отдыха и рассчитывает привить интерес к ним своим землякам.

Маршрут веревочного парка один, но разноуровневый и состоит их двух частей, до трех метров для детей и до шести – для взрослых.

"Детскую трассу опробовали на моих сыновьях, девятилетнем Матвее и шестилетнем Леониде. Вычислили время, которое требуется ребенку для прохождения, увидели трудные места, кое-что исправили", - рассказал Дмитрий Зазулин.

В будущем планируем проводить тимбилдинг – корпоративное прохождение трассы для сплочения коллектива, добавил он. Кстати, в день открытия на прохождение веревочной трассы будет действовать скидка. А также пройдет беспроигрышная лотерея, где можно будет выиграть подарочный сертификат на получение порции адреналина в веревочном парке и других локациях на всю компанию.

В тире посетители смогут пострелять из луков для детей и взрослых, арбалета, воздушки и пневматического пистолета. Изюминка заведения – 3Д-мишени диких зверей в натуральную величину. Охота на объемные фигуры кабана, косули, лисы, зайца и бобра не нанесет вреда животным и доставит удовольствие стреляющим.

По словам предпринимателя, сначала он с товарищем Георгием Муравьевым организовал в 2018 пейнтбольный клуб. Затем решили привлечь к активным развлечениям на природе детскую аудиторию и закупили оборудование для лазертага – командной военно-тактической игры нового поколения с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания. А потом началась пандемия, и бизнес встал.

Сейчас молодые люди постепенно восстанавливают свое дело и даже открывают новые направления.

Напомним, Дмитрий - выпускник школы социального предпринимательства и активно участвует в мероприятиях инвестиционного агентства.

Инна Кондрашкина