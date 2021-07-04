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Тобольские футболисты одержали крупную победу в Перми

Спорт, 17:30 04 июля 2021

ФК «Тобол» во Вконтакте | Фото: ФК «Тобол» во Вконтакте

Первую выездную победу в первенстве России в третьем дивизионе одержал ФК "Тобол" из Тобольска.

Тоболяки в Перми разгромили местный клуб СШОР "Звезда" - 4:1. Дубль в составе гостей оформил нападающий Эдуард Сагдиев, один гол на счету Максума Залилова. Еще раз хозяева забили в свои ворота.

После этой победы тоболяки набрали 10 очков и поднялись на 13 строчку в турнирной таблице.Следующий поединок они проведут дома. 10 июля на своем стадионе "Тобол" примет пермскую "Академию-Амкар".

Евгений Новоселов

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# ФК Тобол

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