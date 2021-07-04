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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Уральский федеральный округ

Политика, 18:36 04 июля 2021

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с рабочим визитом прибыл в Екатеринбург. Как сообщается на сайте кабмина, в планах у главы правительства - встреча с губернатором Свердловской области и участие в "Иннопроме-2021".

Предполагается, что 5 июля Мишустин выступит на главной стратегической сессии "Иннопром-2021" "Гибкое производство: максимальная адаптация" и вручит Национальную промышленную премию "Индустрия".

Кроме того, премьер-министр посетит социальные и промышленные объекты, а также встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В рабочей поездке председателя правительства в Уральский федеральный округ сопровождают министр промышленности и торговли Дмитрий Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

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# Михаил Мишустин , Правительство РФ

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