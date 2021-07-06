Тюменские проекты в сфере городской среды могут получить премию #МЫВМЕСТЕ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучшие социальные проекты и инициативы предпринимателей, волонтеров и НКО в сфере городской среды могут претендовать на президентский грант международной премии #МЫВМЕСТЕ. Победители конкурса получат общественное признание и финансовую поддержку в размере до 2,5 млн рублей.

По информации Минстроя РФ, сбор заявок для соответствующих проектов проходит на сайте премия.мывместе.рф и продлится до 5 июля.

Всего на премии будут работать четыре трека "Волонтёры и НКО", "Бизнес", "Медиа" и "We arе together". В первых двух треках открыта номинация "Комфортный город". Заявку на участие в ней могут подать проекты предпринимателей или добровольцев по развитию регионов, городской среды и социальной инфраструктуры.

К участию приглашаются физические лица в возрасте от 14 лет и представители организаций. В зависимости от трека заявка должна содержать информацию об участнике, проектах, их целях и результатах или о предлагаемом контенте.

Заочная оценка работ пройдёт с 6 июля по 1 августа — в это время эксперты выберут полуфиналистов. Оценка их проектов продолжится на окружных Добро.Фестивалях #МЫВМЕСТЕ со 2 августа по 1 октября. Проекты и работы тех, кто выйдет в финал, оценят россияне с помощью народного голосования, а также члены жюри с 15 октября по 5 ноября.

Победители будут объявлены 5 декабря на Международном Форуме #МЫВМЕСТЕ.