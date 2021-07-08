Авиадебошира рейса Москва - Тюмень привлекли к ответственности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Авиапассажира, нарушившего общественный порядок на борту самолета, привлекли к административной ответственности в Тюмени, сообщает транспортная прокуратура.

7 июля текущего года в дежурную часть аэропорта Рощино поступило сообщение о том, что к приземлившемуся самолету требуются сотрудники полиции. Пассажир рейса Москва - Тюмень нарушал общественный порядок во время полета. Он выражался нецензурной бранью, разговаривая с бортпроводниками и мешал остальным пассажирам. На замечания пассажир не реагировал.

Нарушителя доставили в дежурную часть транспортной полиции. 39-летний житель Нефтеюганска ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по факту мелкого хулиганства.